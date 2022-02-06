الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة الغاز

حددت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي خلال الفترة من 20/1 من كل شهر للاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الغاز من خلال إدخال قراءة العداد علي الموقع الإلكتروني فيما خصصت الفترة 30/1 من كل شهر، لسداد الفواتير عبر وسائل الدفع المختلفة من قبل الشركة، بهدف تخفيف الأعباء اليومية على المواطنيين.

ياتي ذلك في إطار الخطة الرقمنة التي وتسعي الحكومة من خلال هذا التطبيق تقديم  كافة الخدمات للمواطنين.

رابط استعلامات عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022

يتابع أغلب المواطنين آخر الأخبار المتعلقة بالفواتير الخاصة بهم، من خلال رابط لاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022.

واحتل رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022 عملية البحث علي محرك البحث الاجتماعي "جوجل"، حيث اهتم الملايين من المصريين من عملاء شركة بتروتريد.
 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى فبراير 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022

ويمكن الاستعلام عن الفواتير عبر تطبيق بتروميتر أو الأرقام التي خصصتها الشركة للمواطنين وهي 5727  أو 09000727، حتى يتمكن الجميع الاستفادة من الخدمات الرقمية التيتقدمها الشركة لعملائها، في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار لوباء كورونا المستجد ومتحوراته.

ويستعرض "الدستور" كل ما هو متعلق بخدمة المواطنيين للاستعلام عن والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام  عن الفاتورة الخاصة لعملاء الشركة فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير 2022.

حاليا الدخول على الموقع الرسمي للشركة تسجيل بياناتهم، لمعرفة إجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات الشركة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول علي موقع  بتروتريد شهر فبراير 2022 للاتصالات من خلال هذا الرابط (هنا).

2- تسجيل البيانات المطلوبة علي الصفحةالرئيسيه للموقع.

3- كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركه الراغب في الاستعلام عن الفاتورة، وتتضمن بلوك عمارة شقة فرعي منطقة ومحافظة.

4- الضغط علي الاستعلام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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