ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «يوتيرن»

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “يوتيرن”العديد من الأحداث والتفاصيل لجميع شخصيات المسلسل، بداية من البطلة ريهام حجاج مرورا بوالدها وزوجة ابن خالتها، وجميع أفراد أسرتها الذين تدور حولهم أحداث المسلسل.

وفي السطور التالية نقدم ملخص للأحداث التي وردت خلال أحداث الحلقة الخامسة وفيها:

“يارا” ريهام حجاج تتعرض للابتزاز:

تعرضت ريهام حجاج، أو “يارا” اسم الشخصية التي تلعبها ريهام في المسلسل للابتزاز بسبب قيامها هي وابن خالتها بصدم سيدة بالسيارة الخاصة بها وقتلها، أثناء عودتهم إلى المنزل، بعد لقاء جمع بينهم للحديث عن الخلافات القائمة بينه وبين والدته بسبب زواجه من سيدة أكبر منه بخمسة عشر عام، والحادث لم يمر على خير، فهناك شخص قام بتصويرهم أثناء الحادث والصور تظهر بشكل كبير ملامح كل منها والسيارة وأرقامها، الأمر الذي وضعهم في ورطة، خاصة وأن هذه المقابلة كانت بغير علم زوجها وعلى غير رغبته، لذلك فهي مضطرة أن تنهي الخلاف قبل أن يعرف زوجها شيء، فهل تنجح في ذلك؟.

وعلى صعيد آخر وفي ظل انشغال البطلة ريهام حجاج بإخفاء تفاصيل الحادث عن زوجها كان الشك يدب في قلب والدتها بسبب علاقة غير مريحة بين زوجها الطبيب وإحدى الفتيات التي هو بالفعل على علاقة معها ولكن دون أن يعرف أحد بهذه العلاقة، وتحاول الأم والدة ريهام حجاج، أو يارا، الوصول إلى ما يؤكد أن ينفي الشكوك التي تدور في خاطرها تجاه هذه الفتاة.

أما فيما يخص “خالد” الطرف الثاني، والمتسبب في الحادث لأنه من كان يقود السيارة أثناء الحادث فزوجته في حالة غيرة نتيجة لعودة العلاقة بينه وبين ابنة خالته بسبب هذا الحادث، بعد أن انقطعت أواصل هذه الصلة قبل ثلاث سنوات عندما تزوجت يارا، وطلب منها زوجها عدم التحدث إليه مرة أخرى وامتثلت لذلك بالفعل لولا الحادث الذي تم في المرة الوحيدة التي التقت فيها به بعد هذا الاتفاق دون علم زوجها.

تعرض خالد للضرب في آخر مشهد بالحلقة الخامسة عندما تطاول بالسلب على الرجل الذي قام بتصوير الحادث بعدما طلب منهم مبلغ عشرين مليون جنيه من أجل عدم الإفصاح عن الحادث وتوعده بالسجن أيضا، في آخر ثانية بأحداث الحلقة الخامسة.