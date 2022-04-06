الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى عبر DMC

راجعين ياهوي
راجعين ياهوي

تصدر اسم الفنان خالد النبوي، محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب دوره في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي يعرض عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.
ومسلسل راجعين يا هوى من أنواع الدراما الاجتماعية التى تعتمد على العائلة والصراعات بين الأقارب، وذلك من خلال العديد من الشخصيات التى تنتمى للعائلة أو مقربة منها.

 مواعيد مسلسل راجعين يا هوى على DMC 

مسلسل "راجعين يا هوى" للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير، ويعرض المسلسل الساعة 9:25 مساء، ويعاد الساعة 9 صباحا.

توقيتات مختلفة لعرض المسلسل 


ويعرض المسلسل 4 مرات في توقيتات مختلفة، الأولى تكون عبر شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، أما العرض الثاني يأتي على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

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كما تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC في الساعة 4:30 فجراً، وباليوم التالي بالساعة 2:30 بعد الظهر، كما يعرض عبر منصة « Watch it» .

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

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ويجسد خالد النبوي في العمل دور "بليغ أبو الهنا" الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة) وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.

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راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديو، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين يا هوى راجعين يا هوا راجعين يا هوى مواقيت عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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