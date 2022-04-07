الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شديد الحرارة وأتربة».. تفاصيل طقس الخميس 7-4-2022

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 7-4-2022، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن حالة الطقس خلال فترات الليل مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة: 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 39
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 19 والعظمى 38
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 38
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 38
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 38
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 العظمى 38
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 39
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 40
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 36
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 37
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 39
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 39
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 39
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 36
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 35
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 35
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 38
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 36 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 40
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 41
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 41
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 42
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 43
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 42
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 41
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 42
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 36
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 34

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وائل لطفي

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