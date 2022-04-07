العائدون الحلقة 5.. وصول شحنة سلاح إلى داعش لتنفيذ عملية إرهابية بمصر

رصدت الحلقة الخامسة من مسلسل «العائدون» استعداد جماعة داعش وتجهيز أسلحتهم للقيام بعملية إرهابية في مصر، وورد لزعيم الجماعة مكالمة تليفونية من أحد الأشخاص الذي يعمل معه، والذي قال له نصا: «الهدية وصلت في موعدها المحدد وجاء الوقت لرد الهدية»، ليسأله زعيم الجماعة عن قصده، وطلب الآخر منه أن يقوموا بعمل خطة للانقلاب على والي الجماعة.

يذكر أن مسلسل «العائدون» تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، ونجوم عرب منهم «أحمد الأحمد وجنيد زين الدين»، ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

العائدون من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر.



مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 4 والقنوات الناقلة، عبر قناة DMC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومرة أخرى في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

المسلسل يذاع عبر قناة DMC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومرة أخرى في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.