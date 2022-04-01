الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

Queen Alwan.. تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022

تردد
تردد

تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022 من الكلمات التي تتصدر حاليًا كل محركات البحث العالمية، وذلك لعرضها الأعمال الدرامية التركية المدبلجة باللغة العربية.

ويستعرض الدستور، من خلال هذا التقرير خطوات ضبط إشارة بث القناة عبر النايل سات وأبرز المسلسلات المعروضة عبر شاشتها.

تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022 

أعلنت قناة Queen Alwan عن تغيير ترددها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل عشاق متابعة الدراما التركية يبحثون عن الإحداثيات الجديدة لضبط إشارة بثها كما يلي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 10853.
  • استقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • معدل الترميز : 27500.
  • الجودة : sd.

أو من خلال الإحداثيات التالية :-

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11595.
  • استقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة : sd.

وتحصد القناة يوميا ملايين المشاهدات، حيث إنها تعد من أبرز القنوات العارضة للمسلسلات التركية المدبلجة باللغة البسيطة التي يفهمها كل سكان البلاد العربية.

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تردد قناة كوين ألوان 

 

كيفية ضبط قناة Queen Alwan 

يمكن للراغبين في ضبط قناة Queen Alwan عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة الأعمال الدرامية التركية المدبلجة أو المترجمة إلى اللغة العربية بشكل مجاني دون تشفير اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: الضغط على كلمة Menu  أو القائمة من جهاز التحكم عن بعد.
  • الخطوة الثانية: اختيار Options أو كلمة الخيارات.
  • الخطوة الثالثة : تحديد تثبيت أو Installation.
  • الخطوة الرابعة : اختيار كلمة Manuual Installation.
  • الخطوة الخامسة : تحديد القمر الصناعي المراد الضبط عبر إشاراته.
  • الخطوة السادسة : إدخال الإحداثيات وذلك عبر التردد 10853 أو التردد 11595.
  • الخطوة السابعة : الضغط على كلمة حفظ عقب النتهاء البحث.

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أبرز المسلسلات التركية عبر شاشة قناة Queen Alwan 

يبحث الملايين عن تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022 لمتابعة الدراما التركية الموجهة إلى سكان الوطن العربي عن طريق الدبلجة أو الترجمة ولعل أبرزها ما يلي:

  • مسلسل مرعشلي.
  • مسلسل الحب أعمى.
  • مسلسل البراءة.
  • مسلسل القضاء.
  • مسلسل لاكازا دي بابل.
  • مسلسل حب منطق انتقام.
  • مسلسل نجمة الشمال.

يعرضون في أوقات مختلفة ليتمكن الملايين من متابعة أحداث الحلقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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