تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022.. وأبرز المعلومات عنها

تتزايد حدة البحث عن تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل نظرا لما تعرضه عبر شاشتها من من مسلسلات تركية مدبلجة يعشقها جميع المواطنين في الوطن العربي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ومعلومات عن القناة.

تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022

يستطيع عشاق المسلسلات التركية المدبلجة ضبط إشارة بث قناة Queen Alwan عبر القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بباقة من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي بها الكثير من المظاهر العربية الشرقية الممثالة لمجتماعنا الشرقي لذلك يمكن متابعتها عبر الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 10853.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : SD.

أو عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11595.

استقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : SD.

وذلك للحصول على شاشة ذات صورة وصوت بجودة عالية طوال ساعات عرض المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية.

معلومات عن قناة Queen Alwan

أعلنت إدارة قناة Queen Alwan عن تغيير تردد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وتعد واحدة من أبرز القنوات العربية التي تعرض أعمال درامية تركية مميزة لجماهير الوطن العربي فمنها ما هو مدبلج وما هو مترجم والتي ينتظرها الملايين من المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتفضيل بعض المشاهدين متابعة الدراما التركية.

تحصد القناة على ملايين المشاهدة يوميا والتي يتابعها العديد من سكان الوطن العربي من جميع الفئات العمرية كبار وصغار والطبقات الاجتماعية المختلفة نظرا لقرب الثقافة والعادات والتقاليد من المجتمعات الشرقية بحكم التاريخ المشترك.

اقرأ أيضا

أحدث الترددات عبر القمر الصناعي المصري

قنوات Queen عبر النايل سات

يبحث عن تردد قناة كوين ألوان الجديد 2022 العديد من جماهير الوطن العربي عبر القمر الصناعي المصري النايل سات حيث تتعدد قنوات Queen ولعل أبرزها ما يلي :-