نشرة الحوادث المسائية.. مصرع عنصر إجرامى بأسيوط وحبس المتهمين بالشروع في قتل شخصين بالقاهرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الجمعة، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

القبض على المتهم بتهديد مواطن بسلاح أبيض فى بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض لتهديد أحد الأشخاص بالقتل فى بورسعيد، وضبط مرتكب الواقعة.

https://www.dostor.org/3746889

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

لقي أحد العناصر الإجرامية مصرعه في أسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تمكنت جهود البحث الجنائي من تحديد مكان تواجد عنصر جنائي بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "استعراض قوة - سلاح وذخائر - تبديد - ضرب - إتلاف" - ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

https://www.dostor.org/3746897

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب جهاز طبى وأجزاء أجهزة مستعملة

تمكنت إدارة جمرك مطار أسيوط الدولى، برئاسة حازم عبدالرشيد محمد، من ضبط محاولة تهريب جهاز طبى وأجزاء من أجهزة طبية أخرى مستعملة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

https://www.dostor.org/3746943

مصرع شاب فى حادث تصادم بقنا

صرحت النيابة العامة بنجع حمادي بدفن جثة شاب لقي مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بنجع حمادي شمال محافظة قنا عقب ورود تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

https://www.dostor.org/3747013

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخزن ملابس فى شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل مخزن ملابس فى الطابق الأرضى بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

https://www.dostor.org/3746965

حبس سيدة و4 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل شخصين بقصر النيل

قررت نيابة قصر النيل حبس سيدة و4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى قتل شخصين داخل شقتهما وسرقة أموالهما فى منطقة قصر النيل.

https://www.dostor.org/3747019

بتر قدم أمين شرطة سقط من قطار بمنطقة بولاق الدكرور

أصيب أمين شرطة ببتر في القدم بسبب سقوطه من قطار أسفل كوبرى الخشب بمنطقة بولاق الدكرور وتم تحرير محضر بالواقعة.

https://www.dostor.org/3746923

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وسلاح فى دمياط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى مركزى شرطة الزرقا - فارسكور) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

https://www.dostor.org/3746941