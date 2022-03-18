جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب جهاز طبى وأجزاء أجهزة مستعملة

تمكنت إدارة جمرك مطار أسيوط الدولى، برئاسة حازم عبدالرشيد محمد، من ضبط محاولة تهريب جهاز طبى وأجزاء من أجهزة طبية أخرى مستعملة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه محمود أبوالسعود، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى الراكب "م. م. س"، والذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق رسومًا جمركية أم لا أجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X- RAY بمعرفة مصطفي خالد وحازم محمد عبدالهادى، فتبين وجود كثافات وأشياء ذات ألوان داكنة.

وبالعرض علي حازم عبدالرشيد محمد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من بسمة حسن وأسماء محمود وريهام طه، فتبين وجود جهاز طبي مفكك و3 عدسات طبية و5 أجزاء لأجهزة طبية أخرى، وتبلغ التعويضات الجمركية المستحقة 251 ألفًا و221 جنيهًا.

وقرر محمد متولي، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ وحرره آلاء شافعي.