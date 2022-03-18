الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وسلاح فى دمياط

ضبط 3 عناصر إجرامية
ضبط 3 عناصر إجرامية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى مركزى شرطة الزرقا - فارسكور) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلوجراما، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 2 مركبة "توك توك"). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج بعملائهم.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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