انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخزن ملابس فى شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل مخزن ملابس فى الطابق الأرضى بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمخزن ملابس بالطابق الأرضي بشارع مسجد الرحمن بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية.

وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، فيما تقوم القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعًا لنشوبه مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.