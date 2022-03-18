الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة و4 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل شخصين بقصر النيل

حبس سيدة و4 أشخاص
حبس سيدة و4 أشخاص

قررت نيابة قصر النيل حبس سيدة و4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى قتل شخصين داخل شقتهما وسرقة أموالهما فى منطقة قصر النيل.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بتلقيه بلاغا من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم) مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما ، وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات – 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية " - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم.

وأضافت إنها قامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار،  إلا أنها لم تستطع تنفيذ ذلك وانصرفت، فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما ، على أن يقتصر دوره على المراقبة، وفى سبيل ذلك حضر (3) من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة، وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام (2) سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها.

وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى– 2هاتف محمول)، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيق قسم شرطة القاهرة هاتف محمول معلومات قليوب حبس شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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