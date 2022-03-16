الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الكشف عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2022

المرور
المرور

رابط الكشف عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2022، يبحث الكثير من المواطنين، خاصةً سائقي السيارات والمركبات، عن خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر، عبر محرك البحث العالمي جوجل، لمعرفة قيمة المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المرور.

 يتيح موقع النيابة العامة، خدمات مرورية متعددة، منها:

• الاستعلام عن المخالفات المسجلة على الرخص بأنواعها، سواء القيادة أو السير.
• الإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة على الموقع الإلكتروني ppo.gov.eg .

رابط الكشف عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2022

يمكنك معرفة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر، من موقع النيابة العامة وذلك عبر الرابط التالي: ppo.gov.eg .


خطوات الكشف عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2022

أولاً: الدخول على موقع نيابات المرور الرسمي.
ثانياً: في هذه الخطوة يجب اختيار خدمات نيابات المرور.
ثالثاً: إختيار أيقونة الاستعلامات.
رابعاً: اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
خامساً: إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
سادساً: يمكنك إختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.
سابعاً: تظهر بعد ذلك بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.
ثامناً: الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.
تاسعاً: تظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام عملية تسجيل الغرامات.
عاشراً: تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغبين في دفع الغرامة المالية على المركبة، يجب إدخال مايلي: ( يجب كتابة الاسم الرباعي، العنوان، يجب كتابة إدارة المرور التابع لها المواطن، يجب كتابة رقم المركبة الخاصة به ).

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية

يمكنك سداد المخالفة إلكترونياً و نقداً، كالآتي:

• أولا: من خلال الموقع الإلكتروني.
• ثانيا: من خلال بطاقات الائتمان.
• ثالثا: الدفع نقدًا عند الاستلام.
•  رابعا: من خلال ماكينة فوري.

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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