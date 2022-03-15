بسبب أولوية المرور.. سائق تاكسي يقتل صاحب «توكتوك» في مشاجرة بالإسكندرية

لقى سائق "توكتوك" مصرعه علي يد سائق تاكسي ضربًا بماسورة حديدية على رأسه، إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي شرقي الإسكندرية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الأميري الجامعي، بوصول المدعو "ع.أ.ا.أ"، 18 سنة، سائق "توكتوك"، مصاب بجرحين رضيين بالوجه وفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الأنف، وتوفي.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبسؤال والده المدعو "أ.ا.أ"، 46 سنة، عامل، مقيم بمنطقة غبريال، اتهم المدعو "ع.ك.م.م"، 36 سنة، سائق تاكسي، مقيم بمنطقة القصعي، بالتعدي على نجله محدثا إصابته التي أودت بحياته.

- نتائج التحريات



كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية محدثا إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي دائرة القسم.

تم عمل كمين بمعرفه ضباط مباحث القسم وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتبين أنه سبق اتهامه القضية رقم 1887 /2020 جنايات القسم "سلاح ناري".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، متهما المجني عليه بإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى مستخدما سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر رقم 2889 لسنة 2022 إداري ثان الرمل، وأخطرت النيابة التحقيقات.