الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب أولوية المرور.. سائق تاكسي يقتل صاحب «توكتوك» في مشاجرة بالإسكندرية

جثة
جثة

لقى سائق "توكتوك" مصرعه علي يد سائق تاكسي ضربًا بماسورة حديدية على رأسه، إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي شرقي الإسكندرية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الأميري الجامعي، بوصول المدعو "ع.أ.ا.أ"، 18 سنة، سائق "توكتوك"، مصاب بجرحين رضيين بالوجه وفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الأنف، وتوفي.
وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبسؤال والده المدعو "أ.ا.أ"، 46 سنة، عامل، مقيم بمنطقة غبريال، اتهم المدعو "ع.ك.م.م"، 36 سنة، سائق تاكسي، مقيم بمنطقة القصعي، بالتعدي على نجله محدثا إصابته التي أودت بحياته.

- نتائج التحريات


كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية محدثا إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي دائرة القسم.

تم عمل كمين بمعرفه ضباط مباحث القسم وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتبين أنه سبق اتهامه القضية رقم 1887 /2020 جنايات القسم "سلاح ناري".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، متهما المجني عليه بإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى مستخدما سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر رقم 2889 لسنة 2022 إداري ثان الرمل، وأخطرت النيابة التحقيقات.

سلاح نارى قسم شرطة قسم شرطة الرمل توك توك عرف مدير النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

جريمة «شهر العسل».. 5 جنيهات تُنهى حياة «عروس القليوبية» على يد زوجها

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

انطلاق معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات بتخفيضات تصل لـ30%

التراويح 30 دقيقة.. الأوقاف ترد على تساؤلات حول شهر رمضان

افتتاح مشروع الكورنيش السفلى والممشى السياحى على النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟