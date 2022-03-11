أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 11 مارس 2022، من الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية وتتصدر القائمة البحثية الرئيسية عبر محرك البحث العالمي جوجل مع موجة ارتفاع الأسعار.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار مشتقات صناعة الثروة الداجنة في المزارع والأسواق للمستهلكين وأسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت أسعار الدواجن قفزات سريعة خلال الأيام القلية الماضية حيث وصل سعر كيلو الدواجن البلدي 37 إلى 39 جنيها وسعر كيلو الدواجن البيضاء 34 إلى 35 جنيها وسعر كيلو الدجاج الساسو 40 جنيها في الأسواق للمستهلكين بإضافة تكليف النقل من المزارع وذلك وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية اليوم الجمعة 11 مارس.

فيما وصل سعر كيلو البانية إلى 80 جنيه وكيلو الأوراك إلى 40 جنيها وكيلو الكبد والقوانص إلى 39 جنيها وكيلو الهياكل إلى 25 جنيها وكيلو الأجنحة إلى 30 جنيها وكيلو الدبابيس إلى 35 جنيها، وذلك باختلاف مناطق البيع.

أسعار مشتقات صناعة الثروة الداجنة

من مشتقات صناعة الثروة الداجنة في مصر البيض والتي زادت أسعارها بناء على ارتفاع أسعار الدواجن حيث وصلت سجل سعر البيض الأحمر إلى 50 - 53 جنيها للكرتونة وسعر البيض الأبيض 52 -53 جنيها للكرتونة وسعر البيض البلدي 54 إلى 55 جنيها للكرتونة حيث تختلف أسعار البيع من منطقة إلى أخرى بفارق تكلفة النقل.

ووصلت سعر الكتاكيت البلدى من 8.25 إلى 8.50 جنيها وسعر الكتاكيت الساسو من 3.25 إلى 3.50 جنيها من داخل المزارع للتجار فيما وصلت أسعار الكتاكيت البيضاء من 7.25 - 7.50 جنيها.

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أسباب ارتفاع الثروة الداجنة في الأسواق

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتسبب في خسائر فادحة للمربين ورواد الصناعة وبالتالي إحجام عدد كبير من المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة بالإضافة غلة ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية.

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