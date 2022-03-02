أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 2 مارس 2022 في الأسواق

أسعار بورصه الدواجن الرئيسية اليوم صعدت بشكل مفاجيء الأربعاء، الذي يوافق 2-3-2022 في السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 32 و33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، حيث تفوقت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %، وسجلت الدواجن الساسو حوالي 37 جنيه فقط.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم



وفي هذا السايق، زادت أسعار الدواجن اليوم إلى حوالي 35 و36 جنيه للمستهلك بالنسبة للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

ومن هذا الجانب، زادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى حوالي 33 جنيهًا للفراخ البيضاء، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، حيث جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، بينما لوحظ تراجع الكتكوت الأبيض إلى 10.75 و11 جنيهًا، وسجلت الأمهات البيضاء 24 جنيهًا، كما هبط الكتكوت الساسو إلى 5.25 و5.5 جنيه لجميع المواطنيين المستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وصعدت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم إلى 33 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ولوحظ انخفاض في أسعار الساسو إلى 34 جنيهًا للكيلو، وزاد الكتكوت الأبيض إلى 14 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين حوالي 43 و44 جنيه فقط.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

يذكر أنه وصلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، بينما حصلت الدواجن الساسو على سعر 34 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 24 جنيه من أرض المزرعة.

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