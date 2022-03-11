بخطوات بسيطة.. طرق سهلة لتحضير سلطة الطحينة

تعتبر سلطة الطحينة من الأطباق الفرعية التي يحرص الكثيرون على أن تكون متواجدة إلى جوار ألوان مختلفة من الطعام، فهي تصلح أن تكون إلى جوار المشويات أو الأسماك، أو غيرها من الأكلات المختلفة، وفي السطور التالية نقدم طرقا مختلفة للحصول على أفضل سلطة طحينة.

- سلطة الطحينة الكلاسيك



• المكونات:

ربع كوب من الطحينة الخام.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 فص ثوم.

ملعقة زيت.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون .

نصف ملعقة باربكيو.

• طريقة العمل:

ضعي المواد السائلة جميعها في وعاء ثم أضيفي إليها الطحينة واستمري في التقليب من أجل الحصول على القوام الذي تريديه، وفي حال كان القوام ثقيلا، يمكن تخفيفه بالماء مع مراعاة أنه كلما تركتي سلطة الطحينة كلما ازداد قوامها، وقومي بتقديمها في أطباق صغيرة إلى جانب الأطباق الرئيسية على سفرتك.

- سلطة الطحينة باللبن الرائب

• المكونات:

كوب من اللبن الرائب

ربع كوب من الطحينة الخام

عصير نصف ليمونة

ملعقة خل كبيرة

2 من فصوص الثوم المفروم

فلفل حار مفروم

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة كمون

• طريقة العمل:

أولًا قومي بوضع الطحينة واللبن الرائب والخل في وعاء واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط جيدًا، بعدها قومي بوضع الليمون والملح والكمون، والبهارات الأخرى التي تفضلينها، واعيدي عملية التقليب مرة أخرى حتى يمتزج الخليط تماما، وبعدها قومي بوضع سلطة الطحينة في أطباق صغيرة إلى جانب الأطباق الرئيسية كما يمكن تزيينها بالقليل من البقدونس والزيت.

- فوائد سلطة الطحينة

تحتوي الطحينة على الأقل على 60% من زيت السمسم الذي يعد أحد أفضل الزيوت، لأنه يتم استخراجه على البارد، ويحتوي على الماغنيسيوم الضروري لصحة الجهاز التنفسي، وكذلك يحتوي على النحاس الذي يعزز صحة الأوعية الدموية والمفاصل والعظام.