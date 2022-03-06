قبل رمضان.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 موقع وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 موقع وزارة الصحة.. أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الرسمي عن الخطوات الرسمية للدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل والحصول علي اللقاح، للوقاية من آثار كورونا أو المتحورات، وذلك عقب إصرار قرار عدم دخول أي مصلحة حكومية بدون شهادة تطعيم كورونا.

◘ رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 موقع وزارة الصحة

الخطوة الأولي: الدخول على رابط حجز لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة عبر الرابط التالي:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

الخطوة الثانية: الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

الخطوة الثالثة: تحديد الفئة التي تنتمي إليها، على أن يحضر العاملين في القطاع الطبي ما يثبت طبيعة العمل.

الخطوة الرابعة: تسجيل البيانات الأساسية، مع التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة: تحديد المنطقة التي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح بها.

الخطوة السادسة: إختيار القسم، أو المركز الذي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح به.

الخطوة السابعة: تحديد الموعد المناسب للمتلقي للحصول على اللقاح.

الخطوة الثامنة: توضيح موقف المتقدم من مدى معاناته أو إصابته بأمراض مزمنة.

الخطوة التاسعة: تحديد الوظيفة.

الخطوة العاشرة: إدخال رقم الهاتف.

الخطوة الحادي عشر: الضغط على «أيقونة استكمال» بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.

◘ آلية عمل تسجيل لقاح كورونا مصر

أشارت وزارة الصحة العديد من الخطوات للتسجيل لقاح كورونا مصر والحصول على اللقاح، تسهيلًا على المواطنين في التطعيم، في ظل وفرة اللقاحات المختلفة المعتمدة التي جلبتها مؤخرًا لتطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.

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