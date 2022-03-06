الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

التصريح بدفن جثة وضبط وإحضار 8 في معركة بالأسلحة النارية بالمرج

جثة
جثة

أصدرت النيابة العامة بالقاهرة قرارًا بسرعة ضبط وإحضار8 عاطلين بتهمة قتل طفل بطلق نارى وإصابة شقيقه فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج، بسبب خلافات نشبت بينهم.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة فى العقد الثانى من العمر، مصاب بعيار نارى، وإصابة شقيقه 22 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وقاموا برفع العديد من الأحكام القضائية بسبب خلافات نسب، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمحل إقامة الضحايا لإجبارهم على التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهم وتوفى طفل وأصيب شقيقه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة النارية منطقة معركة غرفة عمليات جريمة جنائية رجال المباحث ضبط وإحضار العثور على جثة

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التنوير الحقيقى

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التصريح بدفن جثة وضبط وإحضار 8 في معركة بالأسلحة النارية بالمرج

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