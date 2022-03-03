موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

ينتظر عدد كبير من محبي النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عرض حلقته مع إسعاد يونس في برنامج «لقاء خاص» على قناة DMC والتليفزيون المصري.

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

وخلال الايام الماضية طرحت قناة «دي إم سي» البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح التي تعتبر حلقة استثنائية تم تصويرها في إنجلترا، وظهرت فيها إسعاد يونس وهي تستقبل محمد صلاح بشكل كوميدي وتهديه أشهر المكسرات والتسالي المصرية ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم لقاء خاصة نظرا لقوة الضيف المصري في البرنامج والذي يعد انفرادا كبيرا للفنانة إسعاد يونس وطاقم العمل.

ومن المقرر عرض البرنامج مساء اليوم على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة مساء وهو الوقت نفسه الذي سيعرض فيه البرنامج على شاشة التليفزيون المصري.

خطوات ضبط تردد قناة DMC الفضائية 2022

1 - اختر قائمة الترددات

2 - بعدها اختر إضافة تردد

3 - القمر الصناعي: نايل سات

4 - التردد: 11449

5 - تأكد أن معدل الترميز: 27500

6 - استقطاب: أفقي H

7 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وصورت إسعاد يونس الحلقة مع محمد صلاح في إنجلترا خلال الفترة الماضية ” ومن المقرر إذاعة الحلقة على جزئين ويبث الجزء الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبالتوازي مع برنامج لقاء خاص حظى "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة فضائية dmc على نسب مشاهدة عالية خلال سنوات عرضه حيث تستضيف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء الرياضة ورجال الصناعة المحلية وأصحاب المحلات التجارية المشهورة التي تهدف إلى تقديم الأكل المصري.

ومن المقرر أن يظهر النجم العالمي محمد صلاح بشكل مختلف تماما خلال البرنامج الجديد ويظهر الجانب الشخصي في البرنامج الجديد.