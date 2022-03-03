الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

اسعاد يونس مع محمد
اسعاد يونس مع محمد صلاح

ينتظر عدد كبير من محبي النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عرض حلقته مع إسعاد يونس في برنامج «لقاء خاص» على قناة DMC والتليفزيون المصري.

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

وخلال الايام الماضية طرحت قناة «دي إم سي» البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح التي تعتبر حلقة استثنائية تم تصويرها في إنجلترا، وظهرت فيها إسعاد يونس وهي تستقبل محمد صلاح بشكل كوميدي وتهديه أشهر المكسرات والتسالي المصرية ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم لقاء خاصة نظرا لقوة الضيف المصري في البرنامج والذي  يعد انفرادا كبيرا للفنانة إسعاد يونس وطاقم العمل.

ومن المقرر عرض البرنامج مساء اليوم على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة مساء وهو الوقت نفسه الذي سيعرض فيه البرنامج على شاشة التليفزيون المصري.

خطوات ضبط تردد قناة DMC الفضائية 2022

1 - اختر قائمة الترددات

2 - بعدها اختر إضافة تردد

3 - القمر الصناعي: نايل سات

4 - التردد: 11449

5 - تأكد أن معدل الترميز: 27500

6 - استقطاب: أفقي H

7 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وصورت إسعاد يونس الحلقة مع محمد صلاح في إنجلترا خلال الفترة الماضية ” ومن المقرر إذاعة الحلقة على جزئين ويبث الجزء الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

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موعد حلقة محمد صلاح ببرنامج صاحبة السعادة فى «لقاء خاص»

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طالبت باكتشاف مواهب الصعيد.. برلمانية: «محمد صلاح وحسام غالي لم يلعبا بالواسطة»

وبالتوازي مع برنامج لقاء خاص حظى "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة فضائية dmc على نسب مشاهدة عالية خلال سنوات عرضه حيث تستضيف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء الرياضة ورجال الصناعة المحلية وأصحاب المحلات التجارية المشهورة التي تهدف إلى تقديم الأكل المصري.

ومن المقرر أن يظهر النجم العالمي محمد صلاح بشكل مختلف تماما خلال البرنامج الجديد ويظهر الجانب الشخصي في البرنامج الجديد.

محمد صلاح ليفربول إسعاد يونس لقاء خاص DMC حلقة محمد صلاح موعد حلقة محمد صلاح موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

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وائل لطفي

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