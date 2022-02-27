الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طالبت باكتشاف مواهب الصعيد.. برلمانية: «محمد صلاح وحسام غالي لم يلعبا بالواسطة»

النائبة رحاب الغول
النائبة رحاب الغول

طالبت النائبة رحاب الغول، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالبحث عن آلية لاكتشاف المواهب المدفونة في كرة القدم بمحافظات الصعيد، خاصة وأن من يحصل علي فرصة حاليا لا يجدها إلا بوجود واسطة، وفق تصريحاتها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب، برئاسة الدكتور محمود حسين، للاستماع لشباب المحافظة ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، والعمل علي تذليل الصعاب التي تواجههم.

وأكدت «الغول»: «كرة القدم المفترض أنها لا تمارس بالواسطة، فلدينا مواهب كبيرة اتخذت شهرة ونجومية كبيرة بدون أي واسطة أو مساعدة من أحد»، متابعة: «النجم العالمي محمد صلاح حقق شهرة واسعة بدون واسطة، وكذلك الأمر بالنسبة لحسام غالي، الذي شق طريقه واصبح ذات يوما كابتن للنادي الأهلي».

ومن جانبه، علق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث «الغول»، مؤكدًا أن وزارة الشباب بدأت بالفعل في تدشين مشروع لاكتشاف مواهب كرة القدم في مختلف المحافظات، وكذا تدشين البطل الأولمبي، والذي تسعى من خلاله لاكتشاف المواهب في الالعاب الفردية.

بينما قال الدكتور محمود حسين، إن النائبتين هادية حسني وآية مدني مثال الاجتهاد والفخر، حيث حققتا بطولات كبيرة لمصر في كرة السرعة والخماسي الحديث.

وفي ذات السياق، قالت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تدين بالفضل لوالدها الذي اهتم بها من خلال حرصه علي الاستثمار في الرياضة، وعندما اعتزلت الرياضة كانت قررت عدم  العودة لها، ولكن والديها قاما بتشجيعها على العمل الإداري: «نجحت في انتخابات نادي الشمس، وفزت بأعلي الأصوات، كما فازت في عضوية اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللاعبين في الخماسي الحديث، مطالبة الفتيات بالتشجع على خوض انتخابات مجالس الإدارة».

وطالبت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفتيات بضرورة التمتع بالإصرار والنجاح لتحقيق أهدافهن، لافتة إلى أن الصعيد به العديد من الكوادر القادرة على تحقيق بطولات، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرا في مبادرة الصعيد أقوى بالرياضة، والتي أطلقتها البطلة الأولمبية جيانا فاروق.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من: «الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب  حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

النائبة رحاب الغول لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب اكتشاف المواهب كرة القدم محافظات الصعيد اللقاء المفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

متحدث الخارجية: نرفض التعليق على بيان ليبيا.. والجهود تكون عبر القنوات الرسمية

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع

«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر نقابة الأطباء الأول «التطبيب عن بعد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»