طالبت باكتشاف مواهب الصعيد.. برلمانية: «محمد صلاح وحسام غالي لم يلعبا بالواسطة»

طالبت النائبة رحاب الغول، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالبحث عن آلية لاكتشاف المواهب المدفونة في كرة القدم بمحافظات الصعيد، خاصة وأن من يحصل علي فرصة حاليا لا يجدها إلا بوجود واسطة، وفق تصريحاتها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب، برئاسة الدكتور محمود حسين، للاستماع لشباب المحافظة ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، والعمل علي تذليل الصعاب التي تواجههم.

وأكدت «الغول»: «كرة القدم المفترض أنها لا تمارس بالواسطة، فلدينا مواهب كبيرة اتخذت شهرة ونجومية كبيرة بدون أي واسطة أو مساعدة من أحد»، متابعة: «النجم العالمي محمد صلاح حقق شهرة واسعة بدون واسطة، وكذلك الأمر بالنسبة لحسام غالي، الذي شق طريقه واصبح ذات يوما كابتن للنادي الأهلي».

ومن جانبه، علق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث «الغول»، مؤكدًا أن وزارة الشباب بدأت بالفعل في تدشين مشروع لاكتشاف مواهب كرة القدم في مختلف المحافظات، وكذا تدشين البطل الأولمبي، والذي تسعى من خلاله لاكتشاف المواهب في الالعاب الفردية.

بينما قال الدكتور محمود حسين، إن النائبتين هادية حسني وآية مدني مثال الاجتهاد والفخر، حيث حققتا بطولات كبيرة لمصر في كرة السرعة والخماسي الحديث.

وفي ذات السياق، قالت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تدين بالفضل لوالدها الذي اهتم بها من خلال حرصه علي الاستثمار في الرياضة، وعندما اعتزلت الرياضة كانت قررت عدم العودة لها، ولكن والديها قاما بتشجيعها على العمل الإداري: «نجحت في انتخابات نادي الشمس، وفزت بأعلي الأصوات، كما فازت في عضوية اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللاعبين في الخماسي الحديث، مطالبة الفتيات بالتشجع على خوض انتخابات مجالس الإدارة».

وطالبت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفتيات بضرورة التمتع بالإصرار والنجاح لتحقيق أهدافهن، لافتة إلى أن الصعيد به العديد من الكوادر القادرة على تحقيق بطولات، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرا في مبادرة الصعيد أقوى بالرياضة، والتي أطلقتها البطلة الأولمبية جيانا فاروق.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من: «الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.