الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد حلقة محمد صلاح ببرنامج صاحبة السعادة فى «لقاء خاص»

محمد صلاح وإسعاد
محمد صلاح وإسعاد يونس

أثار برنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص” ضجة كبيرة منذ الإعلان عن استضافة مقدمته الإعلامية والفنانة إسعاد يونس للاعب الكرة المصرية وفريق ليفربول العالمي محمد صلاح، ما جعل البرنامج يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل منذ مطلع العام الجاري، لمعرفة موعد حلقة محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص”، ويرصد الدستور موعد برنامج صاحبة السعادة خلال السطور التالية.

موعد حلقة محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص”

ويتلهف محبو ومشجعو نجم كرة القدم محمد صلاح لمشاهدة حلقته في برنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص” مع الفنانة إسعاد يونس، والمقرر إذاعتها مطلع مارس المقبل على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ومن المقرر أن تبث حلقة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي على جزأين على أن يذاع الجزء الأول يوم الاثنين والثاني الثلاثاء.

موعد برنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص”

ويحظى برنامج “صاحبة السعادة” على قاعدة جماهيرية كبيرة نظرًا لاستضافته لنجوم كبار حصريًا عبر شاشة دي إم سي، ويذاع برنامج صاحبة السعادة على قناة دي إم سي الفضائية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، فيما يكون ميعاد الإعادة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الجمعة.

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تردد قناة dmc العارضة لبرنامج صاحبة السعادة

وحرص الدستور على تسهيل أمر البحث عن قناة دي إم سي العارضة لبرنامج صاحبة السعادة “لقاء خاص”، فتأتي خطوات التردد كالتالي:

1 - اختر قائمة الترددات

2 - بعدها اختر إضافة تردد

3 - القمر الصناعي: نايل سات

4 - التردد: 11449

5 - تأكد أن معدل الترميز: 27500

6 - استقطاب: أفقي H

7 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6

صاحبة السعادة محمد صلاح موعد حلقة محمد صلاح حلقة محمد صلاح برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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