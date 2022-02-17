بعد عرض برومو حلقة محمد صلاح في «صاحبة السعادة».. رواد السوشيال: «هتتذاع امتى؟»

طرحت قناة ""DMC منذ قليل، البرومو الدعائي لحلقة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي في حلقة استثنائية من برنامج “صاحبة السعادة” والذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

تعليقات رواد السوشيال ميديا بعد ظهور محمد صلاح فى برومو صاحبة السعادة

وتصدرت الحلقة محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، ونالت إعجاب الجمهور وروّاد السوشيال ميديا، وهو ما جعل الجمهور يستاءل عن موعد نشر الحلقة التي لم يعلن بعد حتى الآن.

وعلّق محمود المصري من روّاد السوشيال ميديا، ومشجعي اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول: "من أحلى الشخصيات في مصر الاتنين دول، حاجات عسل كدا"، وقال حساب حمل اسم "الكينج": "ربنا يوفقك ويحفظك يا ابني"، ووصفه حساب حمل اسم داليا أحمد بـ"العسل".

وكتبت سميحة محمد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "صاحبة السعادة"، وتساءلت ملك إمام عزب، عن موعد إذاعة الحلقة، فعلقت على برومو حلقة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مع اللاعب محمد صلاح: "امتى الحلقة".

وحظى "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة فضائية dmc على نسب مشاهدة عالية خلال سنوات عرضه حيث تستضيف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء الرياضة ورجال الصناعة المحلية وأصحاب المحلات التجارية المشهورة التي تهدف إلى تقديم الأكل المصري.

البرنامج يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد يوم الجمعة في تمام الساعة الساعة الثانية عشر ظهرا.

يمكن لجمهور برنامج "صاحبة السعادة" الراغب في مشاهدة حلقة محمد صلاح مع الفنانة إسعاد يونس أن يضبط إشارة بث قناة dmc على القمر الصناعي المصري نايل سات.

برنامج “صاحبة السعادة”

مشاهدة قناة dmc الفضائية عبر التردد 11449 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500، وكانت قد نشر فريق عمل برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس نهاية شهر ديسمبر الماضي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورة للفنانة إسعاد يونس تجمعها مع ضيفها دون ظهور ملامح أو علامات تؤكد شخصيته وطلبت من الجمهور تخمين اسم ضيفها الذي سيكون (فنان، لاعب كرة، مطرب) وكشف الجمهور اللغز عبر التعليقات وخمن عدد كبير إنه اللاعب المصري محمد صلاح.