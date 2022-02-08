الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بوابة الأزهر.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس 2022

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نستعرض لكم في هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج المخصص من الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة الصفوف الابتدائية.

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول

وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٤٣١٧٩) طالب وطالبة، وكان عدد الحضر منهم (١٤١٤٢١).

كما بلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٠٨٨٢١) بنسبة ٧٦.٩٥%، والحاصلين على أقل من ٥٠% (٣٢٦٠٠) بنسبة (٢٤.٠٥). 

 

من جانبه وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبنائهم في الفصل الدراسي الأول، من خلال بوابة الأزهر الموجودة عبر ‏الإنترنت، كما أكد وكيل الأزهر على اتاحة النتيجة من خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف معرفة نتيجة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، عبر البوابة الأزهرية التي خصصها قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان نتائج المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية الإعدادية والثانوية، للتسهيل على الطلاب بإتاحة الخدمات الالكترونية عبر مواقع الأزهر الشريف.

 وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية، برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر للنتائج.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

  1. الدخول على رابط بوابة الأزهر للنتائج (من هنا).
  2. يختار الطالب او ولى الأمر الأيقونة المكتوب عليها الشهادة الاعدادية
  3. يحدد الصف المقيد به الطالب.
  4. يتم اختيار الفصل الدراسي الأول
  5. يتم تدوين بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي
  6. يكتب رقم الجلوس، وسوف تظهر أمامه النتيجة كاملة بعد اتباع هذه الخطوات

خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2022

  1. الدخول على رابط بوابة الأزهر للنتائج (من هنا).
  2. يختار الطالب او ولى الأمر الأيقونة المكتوب عليها الشهادة الابتدائية
  3. يتم تحديد الصف المقيد به الطالب.
  4. يتم اختيار الفصل الدراسي الأول.
  5. كتابة الاسم رباعي وبيانات الطالب كاملة
  6. كتابة رقم الجلوس والضغط على استعلام

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

تناولنا في هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.

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