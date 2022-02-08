الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 برقم الجلوس من الكلمات التي تتصدر قائمة البحث الرئيسية عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب أيام من بدء إجازة نصف العام.

يستعرض «الدستور»  من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الالكتروني وموعد إعلان نتائج طلاب المرحلة الإعدادية وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022

يستطيع مئات الآلاف من طلاب 2 إعدادي الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمختلف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من الخطوات التالية: -

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة إقامة الطالب من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • النقر على زر الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الإعدادية.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بالتفصيل.
  • تحديد اسم المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • ظهور نتائج الطالب بالتفصيل.
txt

المدارس تبدأ فى إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

txt

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

txt

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

txt

«تعليم القاهرة» توجه تعليمات للمدارس بإعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى

موعد إعلان نتائج طلاب 2 إعدادي 2021_2022

تظهر نتائج طلاب كافة المراحل التعليمية خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام أو الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات يعقبها عملية تحديد الاوائل على مستوى الجمهورية أو المحافظة.

وكانت قد أجريت امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري داخل  لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار كورونا.

اقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 وموعد امتحانات الفصل الدراسي هو ما يشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا منذ تصاعد أعداد الإصابة بأوميكرون وفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان المصرية اليومية حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 11 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر ونص يتخللها امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

وتظهر نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والمحافظات إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا حيث يمكن معرفتها من الكشوف الورقية المطبوعة في المدارس أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 نتيجة الصف الثاني الإعدادي الصف الثاني الإعدادي الثاني الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني مديرية التربية والتعليم طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا