نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 برقم الجلوس من الكلمات التي تتصدر قائمة البحث الرئيسية عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب أيام من بدء إجازة نصف العام.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الالكتروني وموعد إعلان نتائج طلاب المرحلة الإعدادية وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022

يستطيع مئات الآلاف من طلاب 2 إعدادي الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمختلف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من الخطوات التالية: -

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة إقامة الطالب من خلال هذا الرابط (من هنا).

النقر على زر الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الإعدادية.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بالتفصيل.

تحديد اسم المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

تسجيل رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

ظهور نتائج الطالب بالتفصيل.

موعد إعلان نتائج طلاب 2 إعدادي 2021_2022

تظهر نتائج طلاب كافة المراحل التعليمية خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام أو الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات يعقبها عملية تحديد الاوائل على مستوى الجمهورية أو المحافظة.

وكانت قد أجريت امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار كورونا.

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رابط الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 وموعد امتحانات الفصل الدراسي هو ما يشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا منذ تصاعد أعداد الإصابة بأوميكرون وفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان المصرية اليومية حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 11 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر ونص يتخللها امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

وتظهر نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والمحافظات إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا حيث يمكن معرفتها من الكشوف الورقية المطبوعة في المدارس أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.