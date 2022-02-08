الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

طلاب
طلاب

يحظى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 و موعد انتهاء إجازة نصف العام.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • كتابة كافة البيانات عن الطالب وفقا الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب.
  • تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة.
  • النقر على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

موعد انتهاء إجازة منتصف العام 2022

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي.

وكانت قد أعلن كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف عن خطة زمنية لتنظيم العام الدراسي الحالي وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة.

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موعد الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة وموعد الفصل الدراسي الثاني من أكثر التساؤلات التي تشغل بال أولياء الأمور حاليا خاصة عقب الشائعات التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفصل الثاني.

وكانت قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفصل الدراسي الثاني في مواعيده المحددة له في الخطة الزمنية المنظمة للعام الدراسي. 

ووضعت الوزارة خطة وقائية للحد من انتشار عدوى كورونا داخل الفصول الدراسية أثناء العام الدراسي حيث عملت على تقليل أعداد الطلاب في الفصل والتزام المسافات الآمنة بين الطلاب والالتزام بالكمامات الواقية للوجه طوال التواجد في المدرسة المقيد بها الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة رابط نتيجة الشهاده الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الصف الثالث الاعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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