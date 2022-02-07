الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

أولى ثانوى
أولى ثانوى

 نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقييم جميع المواد، نتابعها معكم دائما، حتى يستعلم جميع الطلاب على النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث يستمر بحث أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس فقط لاستخراج نتيجة الاختبارات فور انتهاء امتحانات جميع المدارس بمحافظات الجمهورية.

موعد نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022

وفي هذا السياق، قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، إن أغلب المدارس الثانوي، قاربت من الانتهاء في تصحيح امتحانات “الترم الأول”، لأولى ثانوي، لإعلان النتيجة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح بمدارس المحافظات في مدارس الجمهورية، حيث من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة، الأسبوع المقبل وفقا لطريقة التقييم التي اقرتها وزراة التربية والتعليم المصرية، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات للإعلان عن تقييمات الطلاب.

نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022

يوجد دلالات متعددة بخصوص ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022
أقرت وزارة التربية والتعليم، عدة معايير لتحديد التقديرات التى تعلنها للطلاب والطالبات وخصصت لونًا لكل تقدير وجاءت كالتالي :

-بخصوص اللون الأزرق وتكون درجته أعلى من 85%، يشير ذلك إلى حصول الطالب على تقدير ممتاز

-وبخصوص البرتقالى وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%، يشير ذلك إلى حصول الطالب على تقدير جيد جدًا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

-بخصوص الأحمر درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،  يشير ذلك إلى حصول الطالب على تقدير جيد

-وبخصوص الأخضر يشير ذلك إلى مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.

-بخصوص الأبيض يشير ذلك إلى تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

 
جدير بالذكر أن الطلاب في الصف الأول الثانوى أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل مدارسهم، وعقدت امتحانات على مستوى المدرسة، ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح وسمح لهم باصطحاب التابلت وتنزيل الكتب الألكترونية عليه، حيث انطلقت إجازة نصف العام للطلاب في المدارس والجامعات، من يوم السبت، الذي يوافق 5 فبراير 2022، وتستمر حتى يوم 17 لسنة 2020، حيث ينطلق الترم الثاني في يوم السبت، الذي يوافق 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022، وتنطلق اختبارات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت، الموافق 7 مايو 2022.

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