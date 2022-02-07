رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

تصدر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس للترم الأول قائمة محركات البحث في مصر بالتزامن مع انتهاء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 وبدء إجازة نصف العام لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الطلاب بدأت فور انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات تمهيدًا لإعلانها رسميا خلال إجازة نصف العام.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس الثانوية اقتربت من إنهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات تمهيدًا لاعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لطريقة التقييم التي أقرتها وزراة التربية والتعليم.

كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وحول طريقة تقييم وزارة التربية والتعليم التي أقرتها لطلاب الصف الأول الثانوي والتي تعتمد على الألوان في تحديد التقديرات للطلاب، أوضحت أنه دلالات ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 كالتالي:-

الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز

البرتقالى: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًا وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%،

الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،

الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.

الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس من هنا.

واعتمدت "التربية والتعليم" النظام الورقي والكتاب المفتوح في امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الثانوي بدلا من نظام البابل شيت الإلكتروني.

وأوضح الوزارة أن الاختبارات اعتمدت على معايير المركز القومي للامتحانات والتي تحتوي علي 70% من الأسئلة عبارة عن اختيار متعدد بينما تحتوي علي 30% الأخرى على الأسئلة المقالية.