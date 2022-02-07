نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة مع الأسبوع الأول من إجازة نصف العام.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن النتيجة وكيفية تقييم الطلاب وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

يستطيع طلاب الصف الأول من مرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط (من هنا) والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف واعتماد النتيجة رسميا حيث يتم التنويه على الموعد الرسمي النتيجة من خلال حساب الوزارة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب أولى ثانوي

يمكن إتباع بعض الخطوات الإلكتروني لمعرفة درجات طلاب أولى ثانوي عام في امتحان الفصل الدراسي الأول بشعبتيها العلمية والأدبية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب كامل في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور نتائج الطلاب بالتفصيل في كافة المواد الدراسية.

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رابط الاستعلام عن نتائج طلاب أولى ثانوي



كيفية تقييم طلاب أولى ثانوي ٢٠٢٢

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 حيث يتم تقييم الطلاب عن طريق الألوان ويرمز اللون الأزرق إلى تقديم امتياز أي أن الطالب حصل على درجات أعلى من ٨٥٪ بينما يرمز اللون البرتقالي إلى تقدير جيد جدا أي أن الطالب حصل على تقدير أقل من ٨٥ ٪ وأعلى من ٧٥ ٪ .

فيما يرمز اللون الأحمر إلى تقدير جيد أي أن الطالب حصل على تقدير أقل من ٦٥ ٪ وأقل من ٧٥٪ ويرمز اللون الأخضر إلى تقدير مقبول أي أن الطالب حصل على درجات أكبر من ٥٠٪ وأقل من ٦٥٪ فيما يرمز اللون الأبيض إلى تقدير ضعيف ودرجاته أقل من ٥٠٪.