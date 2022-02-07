موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول قاربت على الاعتماد رسميا خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انتهاء طلاب أولى ثانوي من أداء امتحانات الترم الأول خلال الأسبوع الماضي ورقيا بنظام الكتاب المفتوح، لجميع المدارس الثانوي على مستوي الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم، كشف مصدر مسئول بالوزارة أن المدارس الثانوية شارفت على إنهاء عمليات تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضح المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 فو الانتهاء من أعمال التصحيح في المدارس على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع المقبل وفقا لطريقة التقييم التي أقرتها وزراة التربية والتعليم.

دلالات ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت معايير لتحديد التقديرات التى تعلنها للطلاب وحددت لونًا لكل تقدير وجاءت كالتالي: