الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول قاربت على الاعتماد رسميا خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انتهاء طلاب أولى ثانوي من أداء امتحانات الترم الأول خلال الأسبوع الماضي ورقيا بنظام الكتاب المفتوح، لجميع المدارس الثانوي على مستوي الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم، كشف مصدر مسئول بالوزارة أن المدارس الثانوية شارفت على إنهاء عمليات تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضح المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 فو الانتهاء من أعمال التصحيح في المدارس على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع المقبل وفقا لطريقة التقييم التي أقرتها وزراة التربية والتعليم.

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

دلالات ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت معايير لتحديد التقديرات التى تعلنها للطلاب وحددت لونًا لكل تقدير وجاءت كالتالي:

  • الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز
  • البرتقالى: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًا وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%،
  • الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،
  • الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.
  • الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 دلالات ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس موقع وزاره التربيه والتعليم

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