الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

طلاب
طلاب

يبحث طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس فقط لاستخراج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع المقبل لجميع المدارس الثانوي على مستوي الجمهورية، حيث أدي الطلاب الامتحانات ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ان المدارس الثانوي، قاربت على انتهاء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، لأعلان النتيجة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح في المدارس علي مستوي الجمهورية.

ومن المقرر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل وفقا لطريقة التقييم التي اقرتها وزراة التربية والتعليم، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب والطالبات في الكنترولات والبدء في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.

دلالات ألوان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

أقرت الوزارة معايير لتحديد التقديرات التى تعلنها للطلاب وحددت لونًا لكل تقدير وجاءت كالتالي :

-اللون الأزرق وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز 

-اللون البرتقالى وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير جيد جدًا 

-اللون الأحمر درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،  يعنى حصول الطالب على تقدير جيد 

-اللون الأخضر تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.

-اللون الأبيض يعنى تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الترم الأول داخل مدارسهم، وعقدت امتحانات على مستوى المدرسة، ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح وسمح لهم باصطحاب التابلت وتنزيل الكتب الألكترونية عليه.

من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول ٢٠٢٢ مع بداية الترم الثانى، ويحصل الطالب على النتيجة من المدرسة، ولم تعلن النتيجة على المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبدأت إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، من أمس السبت 5 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقًا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

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