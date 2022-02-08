الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

الثانوي
الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إرسال خطابات إلى المديريات التعليمية في كافة المحافظة، بشأن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 والصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول.

نظام نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وخاطبت الوزارة المديريات في المحافظات، باعتماد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

وأوضحت الوزارة أن التقديرات في نظام النتائج المعتمد للعام الدراسي الجاري تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز بالألوان.

  • الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز
  • البرتقالى: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًا وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%،
  • الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،
  • الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.
  • الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

وأشارت التربية والتعليم في بيانها، إلى أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوى 2022 ستكون مكملة للفصل الدراسي الثانى، مشيرة إلى أن الأسئلة في التقييم بالصفين الأول والثاني الثانوي مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة.

txt

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

txt

المدارس تبدأ فى إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

txt

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

txt

«تعليم القاهرة» توجه تعليمات للمدارس بإعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتمادها رسميا وإعلانها فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، لكن لم يتم تحديد موعد بعينه وهو أمر متروك لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب من هنا.
  • اختيار الطالب بالنقر على أيقونة الاستعلام.
  • كتابة الطالب المرحلة الدراسية المنتمي إليها.
  • يسجل الطالب البيانات الخاصة به كاملة.
  • يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من ١٤ رقم.
  • يضغط الطالب علي أيقونة استعلام / ومن هنا تظهر امام الطالب النتيجة الخاصة به وبيان درجاته بشكل دقيق.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 نظام النتائج نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا