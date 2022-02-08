رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إرسال خطابات إلى المديريات التعليمية في كافة المحافظة، بشأن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 والصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول.

نظام نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وخاطبت الوزارة المديريات في المحافظات، باعتماد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

وأوضحت الوزارة أن التقديرات في نظام النتائج المعتمد للعام الدراسي الجاري تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز بالألوان.

الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز

البرتقالى: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًا وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%،

الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،

الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.

الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

وأشارت التربية والتعليم في بيانها، إلى أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوى 2022 ستكون مكملة للفصل الدراسي الثانى، مشيرة إلى أن الأسئلة في التقييم بالصفين الأول والثاني الثانوي مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتمادها رسميا وإعلانها فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، لكن لم يتم تحديد موعد بعينه وهو أمر متروك لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس