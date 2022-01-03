الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022

فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022 والخطوات، يبحث عنها كثيرين كل شهر لتجنب الوقوع في الغرامة، بسبب عدم دفع الفواتير، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي الخطوات اللازمة والرابط الرسمي للاستعلام.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

  • (الخطوة الأولى): للدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022 يجب تسجيل الدخول عبر موقع الشركة من خلال هذا الرابط (https://billing.te.eg/ar-eg).
  • (الخطوة الثانية): الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.
  • (الخطوة الثالثة): كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالخط المراد الاستعلام عنه وصاحبه المتعاقد مع الشركة.
  • (الخطوة الرابعة): تحديد مكان الخط بدقة واسم السنترال التابع له.
  • (الخطوة الخامسة): الضغط على كلمة استعلام إلكتروني.
  • (الخطوة السادسة): ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في الفاتورة بالتفصيل.

الوسائل المعتمدة لدفع فواتير التليفون الأراضي إلكترونيا 2022

وفي هذا السياق، وضعت الشركة المصرية للاتصالات وسائل دفع الفواتير بكافة أنظمة المحاسبة لتسهيل سداد الاشتراكات وقيمة المكالمات من التليفون الارضي لفاتورة شهر يناير والتي ستصدر خلال أيام قليلة، ضمن الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها لتسهيل الدفع ولعل أبرز هذه الوسائل كالتالي:-

  • أولا: مقرات جميع السنترالات المنتشرة في المحافظات.
  • ثانيا: فودافون كاش.
  • ثالثا: خدمة فوري.
  • رابعا: ماكينات atm لبنكي الأهلي و cib
  • خامسا: الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة we.
  • سادسا: خدمة أمان.
  • سابعا: خدمة مصاري.
  • ثامنا: خدمة سداد.
  • تاسعا: خدمة ممكن.
  • عاشرا: خدمة bee.
  • الحادي عشر: مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في المحافظات.
  • الثاني عشر: خدمة خدماتي.

 

رقم خدمة عملاء شركة وي we أون لاين الخط الساخن


الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات “وي” استخدم لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2022 أو الأرقام المخصصة للرد على استفسارات المواطنين من خلال 111 أو 01555000111 أو على تليفون محمول أو عبر الرقم 19777 من أى تليفون أرضي ووضع المعلومات المطلوبة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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