تخفيض فاتورة المرافق وإعفاء من إيجارات..كيف دعمت الدولة السياحةً في 2021؟

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من القرارات المهمة في عام ٢٠٢١ لدعم القطاع السياحي، باعتباره أكثر القطاعات التي تضررت بسبب الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت "اللجنة "استمرار عدد من القرارات التحفيزية خلال عام 2022 وتتضمن تلك القرارات:

– تخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتبارًا من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للمنشآت السياحية في المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021.

- مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولًاعلى 36 شهرًا اعتبارًا من الأول من مايو 2022 للمدن المذكورة.

- تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة في القاهرة والجيزة) اعتبارًا من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.

- إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022.

- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2022).

- منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

- موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت حتى أبريل 2022.

- مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022.

- إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 وكان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020.