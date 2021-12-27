الوقود والأدوية الأبرز.. الإحصاء: 10 سلع تقود فاتورة الاستيراد الشهرية للارتفاع

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى قادت واردات مصر من دول العالم للارتفاع بنسبة 4.2% لتسجل 5.84 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 5.61 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وتمثل أبرزها فيما يلي:

ارتفعت قيمة الواردات من منتجات البترول لـ 527.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 223.5 مليون دولار سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 126.1%.



كما ارتفعت قيمة الواردات من بترول خام لـ388 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 253.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 53.2%.



سجلت قيمة الواردات من أدوية ومستحضرات صيدلة ارتفاعًا لـ 268 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 200.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%.



بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 237.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 219.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%.



كما بلغت قيمة الواردات من الدائن بأشكالها الأولية 225.6 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 181.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 24.2%.



وارتفعت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 208 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 186.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.



بلغت قيمة الواردات من ذرة 178.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 134.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3%.



قفزت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها لـ 146.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 151%.



بلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 116.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 63 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.7%.



كما بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 114.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 75.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.5%.