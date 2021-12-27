الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الوقود والأدوية الأبرز.. الإحصاء: 10 سلع تقود فاتورة الاستيراد الشهرية للارتفاع

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى قادت واردات مصر من دول العالم للارتفاع بنسبة 4.2% لتسجل 5.84 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 5.61 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وتمثل أبرزها فيما يلي:

 

ارتفعت قيمة الواردات من منتجات البترول لـ 527.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 223.5 مليون دولار سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 126.1%.


كما ارتفعت قيمة الواردات من بترول خام لـ388 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 253.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 53.2%.


سجلت قيمة الواردات من أدوية ومستحضرات صيدلة ارتفاعًا لـ 268 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 200.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%.


بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 237.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 219.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%.


كما بلغت قيمة الواردات من الدائن بأشكالها الأولية 225.6 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 181.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 24.2%.


وارتفعت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 208 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 186.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.


بلغت قيمة الواردات من ذرة 178.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 134.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3%.


قفزت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها لـ 146.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 151%.


بلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 116.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 63 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.7%.


كما بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 114.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 75.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.5%.

الاحصاء واردات مصر سلع وقود

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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