احمي فواتيرك..

مع اقتراب شهر يناير يبحث الملايين من عملاء شركة مصر للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل لدفع فواتير الاشتراك ربع السنوي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات البحث الإلكترونية للاستعلام والوسائل المعتمدة لدفع الفواتير إلكترونيًا والأرقام الساخنة للرد على استفسارات المواطنين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

يطب الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات we بعض البيانات للاستعلام عن فاتورة الاشتراك وقمية المكالمات عبر الهاتف الأرضي التي يمكن الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة من خلال هذا الرابط (https://billing.te.eg/ar-eg).

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالخط المراد الاستعلام عنه وصاحبه المتعاقد مع الشركة.

تحديد مكان الخط بدقة واسم السنترال التابع له.

الضغط على كلمة استعلام إلكتروني.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في الفاتورة بالتفصيل.

ويذكر أن شركة we من أوائل الشركات المصرية الحكومية التي استخدمت النظام الإلكتروني لخدمات المواطنين.

الوسائل المعتمدة لدفع فواتير التليفون الأراضي إلكترونيا 2022

اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات وسائل دفع الفواتير بكافة أنظمة المحاسبة لتسهيل سداد الاشتراكات وقيمة المكالمات من الهاتف الارضي لفاتورة شهر يناير والتي ستصدر خلال أيام قليلة، وذلك ضمن الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها لتسهيل الدفع ولعل أبرز هذه الوسائل مايلي:-

مقرات جميع السنترالات المنتشرة في المحافظات.

فوادفون كاش.

خدمة فوري.

ماكينات atm لبنكي الأهلي و cib

الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة we.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة سداد.

خدمة ممكن.

خدمة bee.

مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في المحافظات.

خدمة خدماتي.

وجميع الوسائل السابقة متوفرة لدي محلات إقامة المشتركين أو مقرات أعمالهم وذلك لعدم تعطيلهم عن أمور حياتهم اليومية.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022

أرقام الرد على استفسارات عملاء شركة we

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات استخدم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022 أو الأرقام المخصصة للرد على استفسارات المواطنين عبر 111 أو 01555000111 من أى تليفون محمول أو عبر الرقم 19777 من أى تليفون أرضي وإدخال البيانات المطلوبة.