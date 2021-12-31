الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

احمي فواتيرك..

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع اقتراب شهر يناير يبحث الملايين من عملاء شركة مصر للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل لدفع فواتير الاشتراك ربع السنوي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات البحث الإلكترونية للاستعلام والوسائل المعتمدة لدفع الفواتير إلكترونيًا والأرقام الساخنة للرد على استفسارات المواطنين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

يطب الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات we بعض البيانات للاستعلام عن فاتورة الاشتراك وقمية المكالمات عبر الهاتف الأرضي التي يمكن الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع الشركة من خلال هذا الرابط (https://billing.te.eg/ar-eg).
  • الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.
  • كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالخط المراد الاستعلام عنه وصاحبه المتعاقد مع الشركة.
  • تحديد مكان الخط بدقة واسم السنترال التابع له.
  • الضغط على كلمة استعلام إلكتروني.
  • ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في الفاتورة بالتفصيل.

ويذكر أن شركة we  من أوائل الشركات المصرية الحكومية التي استخدمت النظام الإلكتروني لخدمات المواطنين.

الوسائل المعتمدة لدفع فواتير التليفون الأراضي إلكترونيا 2022

اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات وسائل دفع الفواتير بكافة أنظمة المحاسبة لتسهيل سداد الاشتراكات وقيمة المكالمات من الهاتف الارضي لفاتورة شهر يناير والتي ستصدر خلال أيام قليلة، وذلك ضمن الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها لتسهيل الدفع ولعل أبرز هذه الوسائل مايلي:-

  • مقرات جميع السنترالات المنتشرة في المحافظات.
  • فوادفون كاش.
  • خدمة فوري.
  • ماكينات atm لبنكي الأهلي و cib
  • الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة we.
  • خدمة أمان.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة سداد.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة bee.
  • مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في المحافظات.
  • خدمة خدماتي.

وجميع الوسائل السابقة متوفرة لدي محلات إقامة المشتركين أو مقرات أعمالهم وذلك لعدم تعطيلهم عن أمور حياتهم اليومية.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022

إسبانيا تسجل معدل إصابات يومي يتجاوز الألف للمرة الأولى

محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار

أرقام الرد على استفسارات عملاء شركة we

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات استخدم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022 أو الأرقام المخصصة للرد على استفسارات المواطنين عبر 111 أو 01555000111 من أى تليفون محمول أو عبر الرقم 19777 من أى تليفون أرضي وإدخال البيانات المطلوبة.

فاتورة التليفون الأرضي التليفون الأرضي التليفون الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

إخلاء سبيل علا القرضاوى

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

رئيس «علمية كورونا»: مصر تدخل الموجة الخامسة قريبًا

استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم ببدء العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة