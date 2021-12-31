الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تسجل معدل إصابات يومى يتجاوز الألف للمرة الأولى

إسبانيا
إسبانيا

رغم معدل تطعيم يبلغ نحو 80%، سوف تختتم إسبانيا عام 2021 بأحد أعلى معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في أوروبا.


وأعلنت وزارة الصحة في مدريد في وقت متأخر من أمس الخميس أن عدد الإصابات الجديدة لكل مئة ألف ساكن خلال 24 ساعة ارتفع إلى 1086، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها البلاد عتبة الألف.


وفي منتصف أكتوبر، كانت إسبانيا سجلت بالفعل معدل إصابة أسبوعيا على أساس سنوي يبلغ نحو 18 إصابة.


ومن ناحية أخرى، تقول السلطات إن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة بشكل كبير، بفضل معدل التطعيم المرتفع، حيث إن التطعيم يضمن في أغلب الحالات إصابة بدون أعراض أو مسار أخف للمرض.


وشغل مرضى كوفيد19- مؤخرا 8.8 % من كل أسرة المستشفيات و19% من كل أسرة
العناية المركزة في إسبانيا. 

وهذه الأرقام ترتفع أيضا ولكن ببطء ونظرا للزيادة السريعة للإصابات، قررت إسبانيا الأسبوع الجاري تقليل مدة العزل بعد الإصابة بدون أعراض- أو حتى بأعراض خفيفة- من عشرة إلى سبعة أيام، وهذا ينطبق أيضا على الحالات المشتبه فيها غير المطعمة.


وفي خطوة ترمي إلى احتواء الجائحة، أصبح ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إلزاميا مجددا عبر البلاد.   


وفي تسعة من أصل 17 منطقة، يطبق شرط إثبات التطعيم والتعافي من كوفيد19 أو إظهار نتيجة سلبية للفيروس وإلا سوف يخضع المرء لقيود على التنقل أو حظر مسائي، بينما بالكاد هناك قيود في مناطق أخرى مثل مدريد.

وتعتزم إسبانيا تقليص مدة العزل الإلزامية بعد عدوى بكورونا بدون أعراض من عشرة إلى سبعة أيام، وقد تقرر ذلك في اجتماع لخبراء الصحة من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في مدريد.

وقالت الوزارة إن هذا التقليص ينطبق أيضًا على الأشخاص غير الملقحين الذين يظنون أنهم قد يصابون بالعدوى مثل الاختلاط مع شخص مصاب بعدوى.

اوروبا تطعيم وزارة الصحة التطعيم كورونا في أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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