الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إجازات شهر يناير 2022.. وعبارات التهنئة في الكريسماس

رأس السنة
رأس السنة

إجازات شهر يناير 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية في العام المقبل والفرق بين رأس السنة والكريسماس وأبرز هدايا الكريسماس وأجمل عبارات تهنئه في أيام الأعياد والاحتفال بالسنة الجديدة.


إجازات شهر يناير 2022

تبدأ إجازات العام الميلادي الجديد 2022 بإجازة عيد الميلاد المجيد في يوم 7 يناير والخاصة بالأخوة الأقباط يعقبها إجازة 25 يناير في ذكرى عيد الشرطة حيث يتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية ويمنح الموظفين بالقطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر، وفقا للقانون وذلك لاندراجهما في قائمة الإجازات الرسمية للدولة حيث يتم منح إجازة عيد الميلاد المجيد في موعدها نظرا لقدومها يوم جمعة فيما يتم ترحيل إجازة 25 يناير إلى 28 من نفس الشهر نظرا لقدومها يوم الثلاثاء وفقا لقرار ترحيل إجازة منتصف الأسبوع وضمها إلى العطلات الأسبوعية.


الفرق بين رأس السنة والكريسماس 2022

يخلط الكثير من المواطنين بين احتفالات رأس السنة الميلادية واحتفالات الكريسماس حيث يتم الاحتفال برأس السنة ليلة 31 ديسمبر من كل عام مع الساعات الأولى من العام الجديد فيما يتم الاحتفال بالكريسماس وهو بمناسبة ميلاد عيسى عليه السلام أما في 25 ديسمبر وفقا للكنائس الغربية أو في 7 يناير وفقًا للكنائس الشرقية حيث تقام الاحتفالات والصلوات في كافة كنائس دول العالم للاحتفال ويتم تزيين الشوارع والمنازل والكنائس وإقامة احتفالات غنائية وغيرها من مظاهر الفرح والسرور.

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أفكار هدايا الكريسماس وعبارات التهنئة

تزداد معدلات البحث عن إجازات شهر يناير 2022 وهدايا الكريسماس وعبارات التهنئة خلال الأيام الحالية من كل عام حيث يمكن أن يقدم كل فرد هدية لأفراد أسرته خلال التجمع لقضاء إجازة الكريسماس حيث يمكن أن تكون باقة ورد أو لعبة أطفال أو أكسسورات بها الحروف الأولى من اسم المهدى إليه مصاحبة بعبارات تهنئة بالعام الجديد مثل " عام جديد سعيد" أو " مع أيام العام الجديد.. أرغب في تحقيق كافة أمانيك" أو " كل عام وأنتم بخير في أيام الكريسماس".

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وائل لطفي

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