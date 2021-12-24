الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7846 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

عدم ارتداء الكمامات
عدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

قامت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية بتحرير عدد (7846) محضرا لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7810 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير عدد 800 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 235 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1384 أرجيلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. 

يأتي ذلك في ظل مواصلة وزارة الداخلية جهودها حرصًا منها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الداخلية 7846 شخص الكمامات الواقية الغرامة المقررة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

الضبطية القضائية ضرورة.. نص تقرير البرلمان حول تعديلات النقابات المهنية

جناح مصر بإكسبو 2020 بدبى يتخطى حاجز الـ500 ألف زائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67