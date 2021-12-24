ضبط 7846 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

قامت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية بتحرير عدد (7846) محضرا لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7810 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير عدد 800 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 235 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1384 أرجيلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة وزارة الداخلية جهودها حرصًا منها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.