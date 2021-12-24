أسهم أوروبا تستقر عند الفتح في معاملات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد

استقرت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة في ظل ضعف المعاملات خلال عطلة عيد الميلاد، بعد صعود الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل مؤشرات على أن المتحور أوميكرون قد لا يعرقل تعافي الاقتصاد العالمي.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش بعد صعوده بقرابة واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1 بالمئة في حين استقر المؤشر كاك 40 الفرنسي.

وتغلق أسواق الأسهم في عدة بلدان منها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة أبوابها اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد، في حين ستكون جلسات التداول أقصر زمنا من المعتاد في لندن وفرنسا.

وصعدت معظم الأسواق الآسيوية، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي على ارتفاع قياسي مساء بفعل بيانات اقتصادية إيجابية بعدما أظهرت بعض الدراسات أن احتمالات دخول المستشفى أقل عند الإصابة بالمتحور أوميكرون مقارنة بمتحورات أخرى من كورونا مثل دلتا.

وقفز سهم شركة ليسوجين للتكنولوجيا الحيوية 10.5 بالمئة بعدما دخلت الشركة في اتفاق قرض بقيمة 15 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لتسريع تطوير منصتها للعلاج الجيني.

ويذكر أن أغلقت سوق الأسهم الأوروبية، أمس، قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، تقودها أسهم التكنولوجيا، على الرغم من قلق المستثمرين بشأن آفاق التعافي العالمي وزيادة في الإصابات بكوفيد-19 بسبب المتحور أوميكرون.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8 بالمئة لتضاف إلى قفزة بلغت 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة التي كانت أيضا أفضل يوم له في أسبوعين.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، تلتها أسهم الشركات الصناعية وأسهم شركات السفر والأسهم المرتبطة بالتشييد.

وفي بورصة فرانكفورت، صعد المؤشر داكس القياسي واحدا بالمئة، بالرغم من أن الحكومة الألمانية تستعد لفرض إجراءات جديدة لكبح انتشار كوفيد-19 قبل الاحتفالات بالعام الجديد.