السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وحصلت “الدستور” على نسخة منه.
 

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022
 

 

وأضافت: تتم الاختبارات مع ملاحظة:
-تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢
-تُعقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
 

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«التعليم» تبث شرح مادة العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادى

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الحكومة تنفى صحة جداول امتحانات الصف الأول الثانوى المتداولة

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021.. وملىء استمارات الصف الأول والثانى الثانوى

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شوقى: جدول امتحانات الصف الأول الثانوى المتداول عبر السوشيال ميديا «مزور»

وفي سياق منفصل أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "فاكس" لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الالتزام بتنفيذ الآتي:
- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021- 2022 من خلال الرابط التالي
Moe_register.emis.gov.eg
وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.
- يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب، وذلك بداية من يوم 12 ديسمبر حتى يوم 20 ديسمبر.
وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، خاصة الصور الشخصية للطالب، وأن تكون جميع البيانات مطابقة تمامًا لشهادة الميلاد الإلكترونية.
- تجميع الاستمارات داخل المدرسة المقيد بها الطالب، ومعها 4 صور شخصية لكل طالب خلفية بيضاء، على أن تكون نفس الصورة بالاستمارة الإلكترونية.
- يرفق 2 صورة شهادة ميلاد معتمدة طبق الأصل.
- تجميع إيصالات المصروفات ورسوم الامتحان مجمعة في ظرف خاص بها لكل مدرسة، وتتم طباعة كشوف 12د الإلكترونية بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني ويتم اعتمادها وختمها.

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وائل لطفي

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