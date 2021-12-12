الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفي صحة جداول امتحانات الصف الأول الثانوي المتداولة

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، وقد قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجداول المتداولة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، وأن الجداول المتداولة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات الصف الأول الثانوي، سيتم الإعلان عنها على قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك عبر الرابط التالي:"m.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 15 يناير 2022، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022، لمدة 15 يوماً، وسيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021/2022 إلكترونياً باللجان الامتحانية في المدارس، على أجهزة التابلت، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ويجري حالياً الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، الذين سددوا التأمين والأوراق المطلوبة، إلى جانب العمل على تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي، من خلال الحضور بالمدرسة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

امتحانات الصف الأول الثانوي
امتحانات الصف الأول الثانوي
امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول مجلس الوزراء الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول أجهزة التابلت

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