السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021.. وملىء استمارات الصف الأول والثانى الثانوى

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

مع اقتراب امتحانات هذا العام الدراسي، يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021، وخطوات مليء استمارات الصف الأول والثاني الثانوي.

 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 

يستطيع الطالب أو الطالبة التسجيل على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 اضغط هنـــــــا

وفي هذا السياق، يجب القيانم بتسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني الخاص بالطالب عبر موقع مايكروسوفت، يتم تسجيل البريد ويجب على الطالب أو الطالبة وضع كلمة السر، ثم بعد ذلك سيدخلك على صفحة البيانات والمعلومات، بعد ذلك عزيزي الطالب يتطلب منك الضغط على كلمة موافق، كل هذا عبر الموقع الرسمي للتسجيل https://moe-register.emis.gov.eg/ 

 

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

يتبع ما سبق ظهور الصفحة التي تتطلب استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم والكود والرقم القومي، وهي ستكون موجودة وفقا لبيانات الوزارة، لذا يجب أن تتأكد من تسجيل الاستمارة.

يجب على المُسجل أن لا ينسى القيام بطباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة خاصة بالطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات المقرر انعقادها وللتسجيل اضغط هنــــــــــــــا

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

يواجه الطالبة أو الطالبة العديد من المشاكل عند التسجيل وفي حالة كان هناك خطأ في البيانات أو المعلومات بعد اعتماد الاستمارة، يجب على الطالب أو الطالبة أن ترسل شكوى للموقع الالكتروني لاستقبالها، وسيتم الرد على الطالب خلال اثنيين وسبعون ساعة وللتسجيل اضغط هنــــــــــــــا

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يجب على الطالب أو الطالبة مراجعة البيانات والتأكد منها ثم الضغط على كلمة حفظ، إذا كنت تنوى تعديل أي بيانات في أي وقت، أو اعتماد ذلك لإرسالها إلى الوزارة وللتسجيل اضغط هنــــــــــــــا

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