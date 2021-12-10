موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. وكيفية تدريب الطلاب على الأسئلة

تحصد موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 معدلات بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا منذ انطلاق العام الدراسي الحالي2021 _ 2022، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الامتحانات وكيفية تدريبهم على أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية و موعد إعلان النتيجة.



ما موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

يبحث شريحة كبيرة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية عن موعد الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية المحددة التي تم إعلانها قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2021_2022 في 9 أكتوبر الماضي حيث تم تحديد الفترة من 11 يونيو إلى منتصف شهر يوليو 2022 لعقد امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي وفقا للمعايير الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المناهج وتقييم الطلاب حيث يتم عقد الامتحانات بشكل إلكتروني حيث تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية لمنع إعاقة سير الامتحانات.



كيفية تدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الامتحانات 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود كافة الأسئلة التي تقيس مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج التعليمية بجميع المواد الدراسية عبر محتوى "نجوى ليمتد" الموجود عبر منصة بنك المعرفة الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخرا حيث يمكنهم التدريب الجيد على الأسئلة ومعرفة طبيعتها وكيفية الإجابة عليها حيث تم إلحاق إجابات نموذجية تمنح الطالب القدرة على قياس مستوى الطالب في كافة المواد الدراسية وذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات لتفادي وقوع أي ضغط عصبي على الطالب أثناء عقد امتحانات.

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موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

يتساءل عدد كبير من الطلاب عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 وموعد إعلان النتيجة حيث عادة ما يتم إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات ب 10 أو 15 يومًا فقط ليعقبها فترة التنسيق بمراحله المختلفة والتقديم في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة يعقبها إعلان نتيجة التنسيق التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى للقبول التي يتم الإعلان عنه عقب الحسابات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نسب النجاح وإعداد الراغب في الانضمام بكل كلية من الطلاب في كل محافظة.