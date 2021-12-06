الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

المتهمون
المتهمون

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لاستهداف الظهير الصحراوي الغربي، لقريتي «العتامنة بدائرة مركز شرطة منفلوط، عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية»، بنطاق مديرية أمن أسيوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 إبادة 12 فدان مخدرات بأسيوط

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وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 5 أفدنة مزروعة بنبات القنب الهندي «البانجو، 3 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع، رشاش جرينوف، عدد من الطلقات من ذات العيار»، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط.

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وبمواجهتهما اعترفا بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

كما تم استهداف القائمين على زراعة قطعة أرض زراعية، بمنطقة عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية، لضبط زراعات بمخدر البانجو، ولدى وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية عليهم، فبادلتهم بالمثل، حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

وتمكنت الحملات من ضبط «7 أفدنة مزروعة بنبات القنب الهندي «البانجو»، 1 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع، فرد خرطوش، رشاش جرينوف، 4 بنادق آلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 11 خزينة»، بحوزة 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

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وبمواجهتهم اعترف اثنين من المتهمين بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وحيازة الأسلحة النارية، بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، كما أضافا بقيامهما باستقطاب باقي المتهمين وتسليحهم بقصد حراسة الأرض، وبمواجهة باقى المتهمين إيدا أقوالهما. 

 

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وائل لطفي

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