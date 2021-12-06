اعترافات تاجر مخدرات: نفسي أكون صاحب ثروة

اعترف متهم يمارس الاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعه المخدرات على زبائنه من الشباب في منطقة بولاق الدكرور، مؤكدا أنه يتواصل مع زبائنه عبر "الواتس آب".

وأضاف المتهم أنه لجأ لتجارة المخدرات طمعًا في تكوين ثروات مالية طائلة، إلا أنه سرعان ما طالته يد الشرطة.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، لحيازته كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته ( 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1 كيلو جرام لمخدر الأيس - 500 جرام لمخدر البودر – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.