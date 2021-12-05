سقوط تاجر مخدرات بحشيش وبودر وآيس في الجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، لحيازته كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته ( 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1 كيلو جرام لمخدر الأيس - 500 جرام لمخدر البودر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.