اعترافات تاجر مخدرات بتهريب المواد المخدرة: الأفكار جاتلي من «اليوتيوب»

اعترف تاجر مخدرات بتهريب المواد المخدرة عن طريق "مخزن سري" داخل سيارته، حيث يضع فيه الأقراص المخدرة لنقلها من مكان لآخر تمهيدًا لترويجها على عملائه.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن هذه الأفكار جاءت له بعد مشاهدة اليوتيوب، ورؤية فيديوهات لمهربين.

ونجحت وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب 43٫800 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية إلى خارج البلاد، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اعتزام (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول") تهريب كمية كبيرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات بإستخدام إحدى السيارات، وقيامه بإعداد مخزن سرى بها لإخفاء تلك العقاقير المؤثرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم ، وبتفتيش السيارة المشار إليها تم العثور على (43٫800 ألف قرص مؤثر لعقاري "أبتريل – باركينول" مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبالغ مالية "محلية - أجنبية" – 2 هاتف محمول) وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بتحصله على العقاقير المؤثرة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط الأخير حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وبحوزته (500 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبالغ مالية – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.