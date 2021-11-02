وزيرة البيئة تلتقي وزير الصناعة والطاقة الأسترالي لبحث دعم سبل التعاون

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد أنجوس تايلور إم بي وزير الصناعة والطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالي، لبحث سبل دعم التعاون فى مجال الطاقات الصديقة للبيئة بالمشروعات الصناعية، على هامش اللقاءات الثنائية التى تعقدها مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة منخفضة السعر ومنخفضة الكربون وخاصة فى صناعات الحديد والصلب والألومونيوم والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة لدعم حماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية الناتج عن تلك الصناعات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى أن مصر على الرغم من أنها من الدول المنخفضة فى إصدار الانبعاثات إلا أنها تسعى بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية البيئة ووضع معايير الاستدامة والمعايير البيئية في قلب العملية التنموية وبكافة القطاعات الوطنية.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات تقلل من آثار تغير المناخ، بالتعاون مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية ومنها مشروع بنبان بمحافظة أسوان ومزارع الرياح بالزعفرانة، كذلك الاتجاه نحو زيادة استخدام الخلايا الفوتوفولتية في الاستخدامات المنزلية كما تتجه مصر إلى تنفيذ القطار الكهربائي للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ووسط البلد بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم استخدامها في النقل الجماعي، علاوة على مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتحويل السيارات من العمل بالوقود الأخفوري إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط وسيتم دعمها من البنك المركزي ووزارة المالية ولتشجيع المواطنين للتحويل للغاز الطبيعي المضغوط وهي خطوة في طريق تحقيق نظام النقل الكهربائي كذلك هناك مشروعات دعم استخدام الدراجات.



وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم تقديم عروض من ٩٠ شركة وتم اختيار ٥٣ شركة فقط، بينما تم اختيار ٢٠ شركة فقط لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة من خلال برنامج التغذية بالتعريفة الكهربائية.



وقالت إن مصر فى مجال التكيف تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع تبطين الترع ويهدف لتنفيذ ٢٠ ألف كم بحلول عام ٢٠٢٤ مما يعظم الاستفادة من المياه مع تقليل البخر، كذلك مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في بحر البقر وسيتم استخدام المياه المعالج في ري الأراضى، بالاضافة إلى إعادة تاهيل البحيرات وتعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية في البحيرات والاتجاه نحو استخدام تكنولجيا تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

كما تناول الاجتماع عدد من المجالات التى يمكن من خلالها دعم التعاون بين البلدين ومنها مشروعات تحويل مخلفات الماشية إلى طاقة البيوجاز كذلك مشروع التوسع بالخلايا الفوتوفولتية ومشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، علاوة على دعم التعاون في مجال بناء القدرات في مجال نقل التكنولوجيا وخاصة فيما يخص احتياجات القارة الافريقية مع التركيز على التكنولوجيا قليلة التكلفة.

وأكد السيد أنجوس تايلور إم بي وزير الصناعة والطاقة الاسترالي أن استراليا تركز على التكنولوجيا قليلة للتكلفة ودعم توطنيها لحماية البيئة.

واتفق الطرفان على ضرورة عمل اجتماع افتراضي بعد قمة جلاسجو لتناول المبادرات بمزيد من التفاصيل.