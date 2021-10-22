الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وزير السياحة وسفراء العالم يشهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (صور)

ظاهرة تعامد الشمس
ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و50 سفيرًا من أكثر من 30 دولة في العالم، ومجموعة من قيادات الصحف المصرية والمدونين الأجانب، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل التي تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى 22 فبراير من كل عام.

 تعامد الشمس بأبو سمبل 

 

ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل 

بدأ التعامد اليوم حوالي الساعة 5:52 واستمر لمدة 20 دقيقة، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبعض مستشاري الوزير.

ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل 

وحرص السفراء على التقاط صورة جماعية لهم مع وزير السياحة والآثار من أمام معبد نفرتاري وهم يحملون أعلام بلادهم في أيديهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات بدأت أمس بمحاضرة ألقاها وزير السياحة والآثار عن معبدي أبي سمبل، تناول خلالها تاريخهما والقصة العظيمة لحملة إنقاذ المعابد المصرية لبناء السد العالي حيث تم نقل أكثر من 20 معبدًا ومقصورة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 

 تعامد الشمس بأبوسمبل 

 

ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل 

كما ألقى الوزير الضوء، خلال المحاضرة، على أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي والأثري في مصر، والخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، مستعرضًا أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها الدولة المصرية ويتم تطبقها بكل دقة وجدية في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة التي تم وضعها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

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ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل 

وتحدث الوزير عن أن المقصد السياحي المصري مقصد آمن وينفرد بتميزه طوال العام وبمقوماته السياحية والأثرية التي لا مثيل لها، مشيرًا إلى أنه يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل يستمتع خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس والصحي، إلى جانب الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة وآثارها الفريدة.

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ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل 
وزير السياحة محافظ أسوان قيادات الصحف المصرية تعامد الشمس صورة جماعية ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل تعامد الشمس بأبو سمبل

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